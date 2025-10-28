False accuse di corruzione a ministro e magistrato condanna a 3 anni e 4 mesi per Arnone

La corte d’appello di Palermo ha condannato l’ex avvocato Giuseppe Arnone a 3 anni e 4 mesi di reclusione per calunnia e diffamazione aggravata, riducendo leggermente la pena rispetto ai 3 anni e 7 mesi inflitti dal tribunale di Agrigento in primo grado.La condanna riguarda esposti inviati tra il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

