Fallito l'obiettivo climatico di 1,5°C Guterres | Rischiamo di trasformare l’Amazzonia in una savana

Il segretario generale ONU avverte: l’umanità ha fallito nel limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C. Guterres chiede un cambio di rotta immediato per evitare conseguenze devastanti su Amazzonia, Artico e oceani. "Il tempo è finito, ma possiamo ancora agire". 🔗 Leggi su Fanpage.it