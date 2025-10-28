Faenza la biblioteca Manfrediana riceve una donazione per acquistare nuovi arredi

La biblioteca comunale Manfrediana di Faenza è stata una delle istituzioni pubbliche cittadine maggiormente colpite dall’alluvione del maggio 2023. L’acqua distrusse oltre agli arredi anche circa 30mila volumi, causando danni agli impianti per oltre 1,2 milioni di euro. Nonostante la parziale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Un itinerario tra le strade della città di #Faenza (Ravenna) sulle tracce dello scrittore Alfredo Oriani: visiter.it/oriani-faenza Faenza (Ra), Biblioteca Comunale Manfrediana #inEmiliaRomagna - facebook.com Vai su Facebook

Nuovi arredi per la Biblioteca Manfrediana: donazione della chiesa Valdese - La Biblioteca Comunale Manfrediana di Faenza è stata una delle istituzioni pubbliche cittadine maggiormente colpite dall’alluvione del maggio 2023. Secondo ravennawebtv.it

Incontri d’autunno 2025 a Faenza - Il primo appuntamento è Venerdì 17 ottobre alle ore 18,00 presso l’Aula Magna della Biblioteca Manfrediana (via Manf ... Lo riporta ravenna24ore.it

Alluvione, biblioteca Manfrediana: "Servono risorse per ripartire" - Le donazioni sono state d'aiuto, ma nulla è arrivato dalla struttura commissariale Erano trentamila i libri ... Si legge su rainews.it