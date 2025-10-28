Facoltà teologica di Sicilia appuntamento con Massimo Cacciari
Giovedì 30 ottobre, con inizio alle ore 18, presso la Pontificia facoltà teologica di Sicilia di corso Vittorio Emanuele 463 a Palermo, si terrà l’incontro col prof. Massimo Cacciari, filosofo, membro dell’Accademia dei Lincei, che terrà una conferenza dal titolo “Le parole che oggi tacciono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
