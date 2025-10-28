Fackham Hall | trailer della parodia del giallo classico con Tom Felton e Katherine Waterston

Fackham Hall uscirà il 5 dicembre e il trailer del film, con protagonista Tom Felton di Harry Potter, è stato ufficialmente pubblicato. La parodia gialla che combina Downton Abbey con Airplane! uscirà tra un paio di mesi. La commedia è diretta da Jim O’Hanlon (noto per Catastrophe ) e finalmente ha il suo primo trailer. Sarà ricca di alta società, omicidi e scandali. Lo slogan è semplice: Nati nell’aristocrazia. Cresciuti nell’idiozia. Felton apparirà nel film nei panni di Archibald, il rivale intrigante di Eric Noone, al fianco di Ben Radcliffe nel ruolo di Noone. 🔗 Leggi su Cinefilos.it