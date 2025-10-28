Facciata di palazzo pretorio | che sia la volta buona?

Arezzo, 28 ottobre 2025 – La nota del consigliere comunale Michele Menchetti “Dal natale 2024 a. quasi natale 2025. Sono passati esattamente 10 mesi dal 23 dicembre dell'anno scorso quando con una mia segnalazione ho posto all'attenzione il problema degli stemmi sulla facciata di palazzo pretorio, sede della biblioteca, sollevando vari interrogativi sulla manutenzione dell'immobile. Questo anche alla luce di quanto verificato dai vigili del fuoco il 27 marzo 2024, a seguito della caduta di una porzione lignea da sotto la gronda: nell'occasione gli stessi avevano relazionato di elementi in pietra come bozze, cornici delle finestre e marcapiani della facciata in stato di potenziale pericolo di caduta, proprio a causa di uno scarso stato manutentivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Facciata di palazzo pretorio: che sia la volta buona?”

