Faccia a faccia con il ladro in casa | Ha rotto una finestra per entrare quando ho urlato è fuggito via

Bologna, 28 ottobre 2025 – “Ero in camera da letto a guardare la televisione quando ho sentito il rumore di una finestra in frantumi. Sono andato a vedere: mi sono trovato faccia a faccia con un ladro ”. Inizia così il racconto di Antonio Alvisi, 79 anni, che domenica pomeriggio si è visto piombare nella sua casa in zona Mazzini, dove in quel momento era solo, uno sconosciuto. Le urla e la fuga. “Erano le 19 – dice Antonio –, ero nella mia stanza con la televisione accesa, ma le luci spente. Sono corso a vedere cosa fosse successo e mi sono trovato davanti questo ragazzo, magro, tutto vestito di nero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Faccia a faccia con il ladro in casa: “Ha rotto una finestra per entrare, quando ho urlato è fuggito via”

Scopri altri approfondimenti

Grande Fratello. . E anche per Domenico è il momento di un sincero faccia a faccia con Valentina #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

Recentemente Vittorio Feltri è stato aggredito da due immigrati che hanno provato a spruzzargli in faccia sostanze urticanti ma lui si è difeso! $Fuoridalcoro - X Vai su X

Faccia a faccia con il ladro in casa: “Ha rotto una finestra per entrare, quando ho urlato è fuggito via” - Il racconto di Antonio Alvisi, 79 anni, che era solo nella sua casa in zona Mazzini a Bologna. Secondo ilrestodelcarlino.it

Ladri in casa del figlio di Garbujo, il coordinatore del circolo di Forza Italia: «Situazione insostenibile, c'è poca sicurezza» - E Garbujo insorge: "situazione insostenibile. Come scrive ilgazzettino.it

Faccia a faccia con i ladri, in casa - A pochi giorni di distanza da un weekend decisamente "nero" a Villadose, dove sono stati presi di mira negozi e abitazioni, con inoltre vari anziani colpiti da truffe, riuscite ... polesine24.it scrive