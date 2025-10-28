Fabrizio Nitti firma Vorrei abbracciarti ancora tra paura e speranza
Un abbraccio trattenuto, la paura del distacco e l’ostinazione della speranza: così nasce “Vorrei abbracciarti ancora”, il nuovo singolo di Fabrizio Nitti, in radio e in digitale con arrangiamenti e produzione di Danilo Ballo. Un racconto personale che diventa universale, accompagnato da un video di intensa, pudica intimità. Una stanza, due anime in musica Nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ciao oggi è uscito il mio nuovo singolo...cercami su tutti i digital store...produzione artistica Danilo Ballo #fabrizionitticantautore @follower RECmedia comunicazione e promozione - facebook.com Vai su Facebook
In anteprima il video "Vorrei abbracciarti ancora" di Fabrizio Nitti - In anteprima il video "Vorrei abbracciarti ancora", il nuovo singolo inedito di Fabrizio Nitti, con gli arrangiamenti e la produzione artistica di Danilo Ballo, il brano è ... Lo riporta libero.it