Fabrizio Corona pubblica un audio di Barbara d' Urso | Quella roba del veto voluto su di me è vera
Il ritorno in tv di Barbara d'Urso, in Rai per la precisione, dopo due anni di assenza è un dettaglio che si ripropone in forma più o meno velata durante i confronti con la giuria di Ballando con le stelle. In veste di concorrente del dance show del sabato sera, la conduttrice ha spiegato che per. 🔗 Leggi su Today.it
Fabrizio Corona pubblica una telefonata con Barbara D'Urso in cui l'ex conduttrice parla senza filtri della sua uscita da Mediaset
"Caduto nel trappolone di Fabrizio Corona", parla il legale di Sempio: cosa dice Massimo Lovati
Barbara D'Urso rompe il silenzio sul "veto Mediaset in Rai": Fabrizio Corona pubblica l'audio segreto - Un audio diffuso da Fabrizio Corona fa esplodere un nuovo caso: Barbara D'Urso conferma l'esistenza di un veto di Mediaset sul suo futuro televisivo.
Cosa ha detto Barbara D'Urso a Corona sul caso Mediaset: "Un giorno ti chiamerò a testimoniare" - Nella nuova puntata di Corona On Air, Fabrizio Corona pubblica una telefonata con Barbara D'Urso in cui l'ex conduttrice parla senza filtri della sua uscita
