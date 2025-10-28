Fabrizio Consoli con Fausto Beccalossi | ' Il coraggio Canzoni e ballate tratte dalla poetica di Pasolini'
A cinquant'anni dalla tragica scomparsa, la Scuola Normale Superiore celebra Pier Paolo Pasolini, attraverso un programma di iniziative che tenta di indagare le molteplici sfaccettature intellettuali e artistiche e di illuminare l'eredità e la perdurante attualità di una delle figure più. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondisci con queste news
Carmen Consoli x Vanity Fair Italia | Ottobre 2025 Leggi l’intervista completa: http://bit.ly/4naoG6E - facebook.com Vai su Facebook
Fabrizio Consoli: “Energia da fusione nucleare, ancora decenni per ottenerla” - Lunedì 5 dicembre è una data che resterà nella storia della scienza grazie al successo dell’esperimento di fusione nucleare condotto negli Usa. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Unexpected Jazz 1 - Fausto Beccalossi Giulio Corini Duo - Due straordinari musicisti, Fausto Beccalossi e Giulio Corini, rispettivamente alla fisarmonica e al contrabbasso portano avanti da anni una personale rilettura della ricchissima tradizione musicale ... Segnala ecodibergamo.it