Fabriano nuovo commissariato i lavori partiranno all' inizio del 2027

Fabriano (Ancona), 28 ottobre 2025 – Primo sopralluogo tecnico lunedì nella sede che ospiterà il nuovo commissariato della Polizia di Stato di Fabriano, alla presenza di tutti gli enti e le amministrazioni coinvolte. Annunciato il cronoprogramma dei lavori che dovrebbero partire all’inizio del 2027. Erano presenti il questore di Ancona Cesare Capocasa, il sindaco di FabrianoDaniela Ghergo e il responsabile della direzione regionale Marche della Agenzia del Demanio Pierpaolo Russo. Presente il dirigente del commissario di pubblica sicurezza di Fabriano Angelo Sebastianelli. Il progetto di riqualificazione della palazzina, che ne prevede l’adeguamento sismico come struttura strategica in caso di calamità naturali, l’efficientamento energetico, la rifunzionalizzazione e l’ampliamento, è entrato nella fase di elaborazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, nuovo commissariato "i lavori partiranno all'inizio del 2027

