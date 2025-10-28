Fabio Porcellini presenta Sport Medicine Hub | quando scienza e tecnologia si incontrano nello sport

Sport Medicine Hub è la nuova piattaforma digitale che sta cambiando il modo di intendere la medicina dello sport in Italia. Un progetto innovativo firmato Natlive, ideato per connettere ricerca scientifica, tecnologia e formazione, con un unico obiettivo: mettere la salute dell’atleta al centro, dal dilettante al professionista. Nel video, Fabio Porcellini, CEO e Founder di Natlive, racconta come è nata l’idea e quali sono le sfide di questa rivoluzione digitale che unisce medicina, sport e prevenzione. Gli obiettivi del progetto: Creare la prima banca dati nazionale dedicata alla medicina sportiva Promuovere la prevenzione e la salute nello sport a ogni livello Offrire formazione e aggiornamento continuo a medici, fisioterapisti e preparatori Integrare intelligenza artificiale, dispositivi indossabili e analisi dati per una nuova frontiera dell’evidence-based practice Sostenere la transizione digitale e la sostenibilità del sistema sanitario Sport Medicine Hub è molto più di una piattaforma: è un punto d’incontro tra scienza, tecnologia e performance, pensato per costruire il futuro della salute nello sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

