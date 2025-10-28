Fabio Capello e Pasolini | Era una mente libera Aveva problemi col Pci perché non era inquadrato ed era omosessuale

Intervista a tutto campo di Fabio Capello sul Messaggero. Da Grado ai campi improvvisati, dalle partite benefiche ai dialoghi sulla tattica: l'ex ct racconta a Massimo Cecchini per il Messaggero il suo incontro con Pier Paolo Pasolini e il loro rapporto tra pallone e letteratura. Quando vi siete incontrati? «Nei primi anni Settanta, a Grado. Io, Riva, Reja: eravamo in parecchi ad andare lì per fare le sabbiature. Io avevo il ginocchio a pezzi e all'epoca quella era la fisioterapia per recuperare. Lo conoscevo per i suoi articoli e i suoi film, ma fu il calcio a fare da collante. Era un vero appassionato, del tutto disinteressato al fatto di giocare all'Olimpico o per strada.

