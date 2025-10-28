Fa visita alle auto in sosta a Trento ma becca la polizia

Stava passando in rassegna le auto di via Giusti, dei Casoni e di via Perini, forzando le aperture per aprirle e cercare oggetti di valore o qualcosa da intascarsi. Non aveva messo in conto che nonostante l’ora tarda, da quelle parti, sarebbe passata la polizia.Vetri rotti nel quartiere: prese di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

