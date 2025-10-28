F1 chiude le indagini sul budget cap con un nulla di fatto Piccolo vizio procedurale per Aston Martin

Tanto rumore per nulla, o quasi. La FIA, infatti, ha comunicato di avere concluso la relazione sul budget cap della stagione 2024 e, dopo le tantissime voci che si erano rincorse nei giorni scorsi, i fatti hanno dimostrato una realtà ben differente. Nel corso del fine settimana del Gran Premio del Messico si parlava di addirittura due team oltre i limiti imposti. Uno di poco, uno di molto. Il comunicato emesso, invece, ha ampiamente smentito tutto quanto. Alla fine di un lavoro durato ben 7 mesi (uno in più del solito) la FIA ha informato che 9 team di sono stati trovati perfettamente conformi per il campionato scorso, mentre l’Aston Martin è incappata in un vizio di procedura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, chiude le indagini sul budget cap con un “nulla di fatto”. Piccolo vizio procedurale per Aston Martin

