Eziolino Capuano è tornato | Lotto per il popolo E se non prendo il Valium

Eziolino Capuano è tornato
Ennesimo show in conferenza per Ezio Capuano, che è stato presentato alla stampa come nuovo allenatore del Giugliano in Serie C. "Eziolino", che negli anni è diventato celebre per le sue dichiarazioni spesso colorite, ha già fatto il suo esordio, perdendo 3-1 contro il Monopoli.?(credits: Giugliano Calcio). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
