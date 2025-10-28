Extraprofitti da 112 miliardi | banche e assicurazioni brindano lo Stato resta a secco
Negli ultimi tre anni, banche e assicurazioni hanno accumulato extraprofitti per circa 112 miliardi di lire (convertiti in euro, si parla comunque di cifre da capogiro). Non grazie a miracoli di efficienza o a prodotti innovativi, ma principalmente tramite l’acquisto dei crediti fiscali legati al Superbonus 110%. In pratica, le imprese hanno ceduto i bonus edilizi a banche e assicurazioni, che li hanno poi scalati dalle proprie imposte. Risultato? Tasse non versate per pari valore. Una montagna di denaro che lo Stato avrebbe dovuto incassare — e che invece è rimasta nelle mani del sistema finanziario. 🔗 Leggi su Lortica.it
