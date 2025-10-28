Exploit degli atleti della Asd Politini ai campionati regionali di arti marziali

Sabato 18 si è svolto il Campionato Regionale Csen, appuntamento imperdibile per gli appassionati di arti marziali, dove non potevano mancare gli atleti della A.s.d. Politini. La squadra ha conquistato un vero e proprio exploit di medaglie, confermando l’eccellente lavoro svolto dai maestri e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

