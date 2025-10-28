Expert è più coesa | al via una direzione commerciale unica e condivisa tra i soci
Expert ha annunciato il rinnovo delle cariche sociali con la conferma alla presidenza di Enrico Somma. Ma la novità più importante riguarda l'unificazione della direzione commerciale sotto un solo ruolo di centrale, affidato a Fabrizio Fantin. Un passo in avanti verso le sfide della competizione di carattere globale spinta delle recenti acquisizioni di Unieuro e MediaWorld da parte di gruppi esteri.. 🔗 Leggi su Dday.it