Ex scuola di Catarratti Buonocuore chiede chiarimenti sull' inserimento nel piano asili nido
Concetta Buonocuore, consigliera comunale di Forza Italia, ha presentato un’interrogazione al sindaco e all’assessore competente per chiedere chiarimenti in merito all’eventuale inserimento della ex scuola di Catarratti nel piano per la realizzazione di nuovi asili nido, recentemente approvato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
