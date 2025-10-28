Ex Lombarda Petroli Operazione bonifica L’obiettivo è il 2026 | Ma bisogna correre
Tempi stretti per la bonifica dell’ex raffineria Lombarda Petroli. L’operazione va completata entro il 2026 per non perdere il pacchetto da 7 milioni del Pnrr richiesto dal governo all’Europa. "Bisogna fare presto - spiega l’assessore all’Urbanistica, Carlo Sormani -. Il procedimento è gestito dalla Regione Lombardia. Fino ad allora non si possono fare progetti sull’area". Dopo la chiusura della raffineria, solo una parte limitata è stata recuperata (Area Immobiliare Villasanta) mediante la realizzazione, ancora in corso, di alcuni capannoni. Restano però ancora da bonificare i terreni della fascia centrale (lotti B, C, D interessati dai fondi Pnrr), dove col tempo si è generata una grande fascia verde ora ben visibile dall’alto, e quelli più compromessi (lotto E), dove sono presenti ancora più di venti cisterne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
