Ex Inter l’agente di Icardi | Il capitano del Galatasaray non può essere in scadenza

Il futuro dell’ex Inter Mauro Icardi al Galatasaray è un rebus. Il capitano della squadra turca è in scadenza di contratto, ma non sembrano esserci novità riguardo ad un possibile rinnovo. Insomma, le trattative sono in una fase di stallo. Icardi era stato avvistato di recente a Milano. La sua L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Ex Inter, l’agente di Icardi: “Il capitano del Galatasaray non può essere in scadenza”

Approfondisci con queste news

Di Lorenzo, l'agente: "Giovanni valuta azioni legali dopo Napoli-Inter!" IL MOTIVO http://bit.ly/3JsDJL0 - facebook.com Vai su Facebook

Ag Icardi: “Il capitano del Galatasaray non può essere in scadenza. A dicembre…” - Il contratto che lega l'ex Inter e PSG al club turco, infatti, è in scadenza a giugno 2026 e non ci sono segnali per un rinnovo. Da msn.com

L'agente di Icardi: "Aspetteremo fino a dicembre, poi ci riterremo liberi di fare altre scelte. Il Galatasaray non si è fatto sentire" - Il centravanti argentino ex Inter ha un contratto in scadenza con il Galatasaray al 30 giugno 2026 e sta monitorando tutte le varie piste e interessi che possono arrivare al suo tavolo. msn.com scrive

Osimhen non mette Icardi alla porta: il Galatasaray avvia i contatti per il rinnovo dell'ex Inter - 2025 segnata dagli infortuni, Mauro Icardi continua a rappresentare un pilastro del Galatasaray. Segnala tuttomercatoweb.com