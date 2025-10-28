Ex Ilva presidio di lavoratori e sindacati a Palazzo Chigi | Il governo brancola nella nebbia a rischio la chiusura totale
“Il governo Meloni brancola nel buio, sull’ ex Ilva non sa più cosa dirci. Ma noi non ci stancheremo. Va impedito un delitto industriale”. Mentre i lavoratori in presidio di fronte a Palazzo Chigi rivendicavano con slogan e striscioni “rispetto”, dopo il rinvio del vertice da parte del governo, i sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno deciso di presentarsi comunque sotto la sede dell’esecutivo. Un’autoconvocazione perché – dicono i rappresentanti dei metalmeccanici – non c’è più tempo e servono “risposte concrete dai ministri competenti” sul “futuro dei lavoratori e degli stabilimenti” dell’ex Ilva. “In questi mesi è successo di tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cgil in piazza a Roma: «Diciamo no a guerra, riarmo e austerità» Oggi il corteo nazionale: in arrivo pullman da tutta Italia. Martedì presidio davanti a Palazzo Chigi per l’ex Ilva Campania il 40º incidente mortale sul lavoro del 2025 Michele Gambirasi - X Vai su X
NOVI LIGURE - Sciopero, presidio e corteo per le strade di Novi Ligure per i lavoratori dell’ex Ilva. - facebook.com Vai su Facebook
Tavolo ex Ilva, Regione Piemonte al fianco dei lavoratori - "La Regione Piemonte ribadisce che continuerà a lavorare con il governo, con l'obiettivo comune di trovare una soluzione che salvaguardi i lavoratori e il sistema produttivo piemontese. Riporta ansa.it
Protesta per l’ex Ilva, i sindacati a Palazzo Chigi: «Il governo brancola nella nebbia» - Ex Ilva di Taranto, una delegazione di Fim, Fiom e Uilm, composta dai responsabili nazionali del settore siderurgia e da rappresentanti sindacali locali, ricevuta nel pomeriggio di oggi a ... Scrive msn.com
Ex Ilva, la Regione Piemonte in campo: “Difenderemo i lavoratori e il futuro industriale del territorio” - Al Grattacielo Piemonte il tavolo convocato da Cirio con sindacati e Rsu di Novi Ligure, Racconigi e Gattinara. Si legge su giornalelavoce.it