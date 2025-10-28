Ex Ilva | nella notte trovate molotov e razzi con scritta ' Acab'

Due bottiglie molotov e due razzi artigianali con la scritta “Acab” sono stati trovati la scorsa notte davanti alla portineria dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. A fare la scoperta è stato l’addetto alla sicurezza della fabbrica, che ha immediatamente dato l’allarme alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

