Ex garage Europa quattro progetti | Sarà l’auditorium della meraviglia
Occhi puntati sul futuro di Milano Marittima ieri pomeriggio, nell’incontro incentrato sui progetti per l’area dell’ex garage Europa, promosso e sostenuto dal Comune di Cervia e organizzato dal corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura del Campus di Cesena. Sono stati elaborati diversi progetti partendo da alcuni punti fermi: indagine conoscitiva, approfondimenti su vincoli e prescrizioni urbanistiche e messa in opera. Sono intervenuti Mattia Missiroli, sindaco del Comune di Cervia; Elena Mucelli, coordinatrice del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura dell’Università di Bologna; Francesco Gulinello, docente del Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna e Gonçalo Byrne, architetto e docente del workshop. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ex garage Europa, quattro progetti: "Sarà l’auditorium della meraviglia" - Sviluppati dagli studenti del corso di laurea di Architettura, due comprendono un parcheggio interrato. Segnala ilrestodelcarlino.it
Ex Garage Europa, scontro sulla gestione - Gianni Casadei, presidente del Consorzio Welcome Cervia, ha presentato le dimissioni ma le stesse "sono state convintamente respinte ... Secondo ilrestodelcarlino.it