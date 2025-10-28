Ex garage Europa quattro progetti | Sarà l’auditorium della meraviglia

Occhi puntati sul futuro di Milano Marittima ieri pomeriggio, nell’incontro incentrato sui progetti per l’area dell’ex garage Europa, promosso e sostenuto dal Comune di Cervia e organizzato dal corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura del Campus di Cesena. Sono stati elaborati diversi progetti partendo da alcuni punti fermi: indagine conoscitiva, approfondimenti su vincoli e prescrizioni urbanistiche e messa in opera. Sono intervenuti Mattia Missiroli, sindaco del Comune di Cervia; Elena Mucelli, coordinatrice del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura dell’Università di Bologna; Francesco Gulinello, docente del Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna e Gonçalo Byrne, architetto e docente del workshop. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

