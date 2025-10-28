Ex colonia Vittoria Emanuele di Ostia FdI e Lega | Inaccettabile un intervento con fondi pubblici in area occupata

Ostia, 28 ottobre 2025 – “È inaccettabile che si pensi di utilizzare fondi comunali o addirittura risorse del PNRR per interventi in un immobile del Comune di Roma attualmente occupato abusivamente”-  È quanto dichiarano in una nota congiunta i consiglieri municipali  Giuseppe Conforzi  e  Pietro Malara  di  Fratelli d’Italia, insieme ai consiglieri  Monica Picca  e  Alessandro Aguzzetti  della  Lega Salvini Premier  nel  Municipio Roma X. “Le perplessità – si legge nel comunicato- nascono in seguito a quanto emerso nella Commissione congiunta “Politiche Sociali e Abitative” e “Lavori Pubblici e Mobilità”  del 23 ottobre 2025, presieduta dai consiglieri  Mirella Arcamone  e  Leonardo Di Matteo, durante la quale è stato discusso il punto all’ordine del giorno intitolato  “Ex Colonia Vittorio EmanueleIntervento urgente con autospurgo per gravissime condizioni igienico-sanitarie e aggiornamento situazione pompe di sollevamento”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

