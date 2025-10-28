Ex colonia Vittoria Emanuele di Ostia FdI e Lega | Inaccettabile un intervento con fondi pubblici in area occupata
Ostia, 28 ottobre 2025 – “È inaccettabile che si pensi di utilizzare fondi comunali o addirittura risorse del PNRR per interventi in un immobile del Comune di Roma attualmente occupato abusivamente”- È quanto dichiarano in una nota congiunta i consiglieri municipali Giuseppe Conforzi e Pietro Malara di Fratelli d’Italia, insieme ai consiglieri Monica Picca e Alessandro Aguzzetti della Lega Salvini Premier nel Municipio Roma X. “Le perplessità – si legge nel comunicato- nascono in seguito a quanto emerso nella Commissione congiunta “Politiche Sociali e Abitative” e “Lavori Pubblici e Mobilità” del 23 ottobre 2025, presieduta dai consiglieri Mirella Arcamone e Leonardo Di Matteo, durante la quale è stato discusso il punto all’ordine del giorno intitolato “Ex Colonia Vittorio Emanuele – Intervento urgente con autospurgo per gravissime condizioni igienico-sanitarie e aggiornamento situazione pompe di sollevamento”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
