Evento finale del progetto Per Mano 5 interviene Mulè
Giorgio Mulè ROMA – Nel primo pomeriggio di oggi, 28 ottobre, a partire dalle ore 14.30 presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà l’evento finale del progetto “Per Mano 5 – Percorsi socio-assistenziali per le famiglie colpite da tumori pediatrici”. Si prevede, nell’occasione, il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
