Evento finale del progetto Per Mano 5 interviene Mulè

Lopinionista.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgio Mulè ROMA – Nel primo pomeriggio di oggi, 28 ottobre, a partire dalle ore 14.30 presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà l’evento finale del progetto “Per Mano 5 – Percorsi socio-assistenziali per le famiglie colpite da tumori pediatrici”. Si prevede, nell’occasione, il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

evento finale del progetto per mano 5 interviene mul232

© Lopinionista.it - Evento finale del progetto “Per Mano 5”, interviene Mulè

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

evento finale progetto manoEvento finale del progetto “Per Mano 5”, interviene Mulè - 30 presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà l’evento finale del progetto “Per Mano 5 – Percorsi ... Da lopinionista.it

Progetto chebec: evento finale - Il 13 e il 14 ottobre, dalle 15 alle 19, Arty Farty ospiterà a Lione l'Evento Finale del Progetto Interreg Med Chebec. Si legge su regione.lazio.it

A Venezia evento finale del progetto Interreg su porti turistici - Si concluderà nel corso della quarta edizione del Salone Nautico di Venezia, il progetto di cooperazione transfrontaliera Italia- Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Evento Finale Progetto Mano