Evade dai domiciliari e tenta di estorcere soldi ad un commerciante | arrestato 35enne

Salernotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 35enne di Vietri sul Mare è stato arrestato a Cava de’ Tirreni per evasione e denunciato per tentata estorsione e furto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo avrebbe prima violato gli arresti domiciliari a cui era sottoposto e poi minacciato il titolare di un negozio tentato di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

evade domiciliari tenta estorcereCava de’ Tirreni, evade dai domiciliare e tenta di estorcere denaro - Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Giudiziaria, l’uomo avrebbe dapprima violato la misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto, per poi minacciare il titolare di un esercizio commerciale ... Si legge su zon.it

evade domiciliari tenta estorcereIl genio del giorno, l’uomo che evade dai domiciliari chiedendo di farsi arrestare perché “si sente solo” - Un 29enne kosovaro, in Italia dal 2013, si trovava agli arresti domiciliari dal 27 luglio 2024 su disposizione del tribunale di Pistoia, dopo un arresto per maltrattamenti e tentata estorsione nei con ... blitzquotidiano.it scrive

Evade dagli arresti domiciliari e minaccia di uccidere la ex, ma al suo arrivo trova i carabinieri: preso dopo un inseguimento e una tentata rapina - Una serie di eventi rocamboleschi, iniziati con una minaccia di morte e terminati con un arresto in pieno centro città, ha messo fine alla fuga di un uomo di 27 anni, evaso dal carcere ... Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Evade Domiciliari Tenta Estorcere