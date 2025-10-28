Europa | ok a graduatorie avvisi Fse Welfare aziendale e incentivi assunzioni
Sono state pubblicate sul sito Coesione Abruzzo (https:coesione.regione.abruzzo.it) le graduatorie definitive relative al primo sportello di domande per i due interventi “Incentivi per l’assunzione di soggetti svantaggiati” e “Welfare aziendale”, entrambi inseriti nella programmazione del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Se hanno pubblicato le GM del PNRR1 e 2 perché non fanno #scorrere le graduatorie assumendo invece di fare il PNNR3? Semplice, è tutto un magna magna! Devono sprecare i nostri soldi del carrozzone Europa, poi in campagna elettorale diranno che ci - facebook.com Vai su Facebook
Europa: ok a graduatorie avvisi Fse "Welfare aziendale" e incentivi assunzioni - Il bando prevede contributi a fondo perduto per tirocini extracurriculari da 6 a 12 mesi, assunzioni con contratto a tempo determinato di 12 mesi, assunzioni con contratto a tempo indeterminato ... Come scrive chietitoday.it