Europa League Rodgers saluta il Celtic | ufficiali le dimissioni
Il cammino europeo della Roma non è iniziato nel migliore dei modi, con due sconfitte nelle prime tre partite che impongono un cambio di marcia per i prossimi impegni. Tra i prossimi avversari dei giallorossi in Europa League ci sarà anche il Celtic, con il match in programma l’11 dicembre a Glasgow. Proprio gli scozzesi arriveranno a quell’appuntamento con una veste diversa a causa delle dimissioni del tecnico Brendan Rodgers, con il club che dovrà ora trovare un nuovo allenatore. Il comunicato del Celtic. Questo il comunicato del club scozzese: “Il Celtic Football Club conferma che l’allenatore Brendan Rodgers ha rassegnato oggi le sue dimissioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dopo il gol numero 200 in carriera arrivato in Europa League, Paulo Dybala fa subito 201, sbloccando la gara di campionato tra Sassuolo e Roma L'argentino non segnava in Serie A dal gol al Venezia del 9 febbraio, mentre su azione il gol mancava addir - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità #Atac Europa League, questa sera all'Olimpico la sfida Roma-Viktoria Plzen. Diciotto le linee bus che raggiungono l'area del Foro Italico https://romamobilita.it/it/node/26736 - X Vai su X
Europa League, cambio in panchina del Celtic: Rodgers si dimette - Nel frattempo, la guida del gruppo sarà affidata a O'Neill e Maloney ... ilromanista.eu scrive
Serie A: Torino-Roma 0-2, Ranieri saluta con la qualificazione in Europa League - 0 il Torino ma chiude al quinto posto a un punto dalla Juventus e si qualifica per la prossima Europa League. Si legge su sportmediaset.mediaset.it
Europa League: l'Inter saluta con una multa - Si è chiusa contro il Wolfsburg e amaramente l'avventura dell'Inter in Europa League. Riporta calciomercato.com