Europa League Rodgers saluta il Celtic | ufficiali le dimissioni

Il cammino europeo della Roma non è iniziato nel migliore dei modi, con due sconfitte nelle prime tre partite che impongono un cambio di marcia per i prossimi impegni. Tra i prossimi avversari dei giallorossi in Europa League ci sarà anche il Celtic, con il match in programma l'11 dicembre a Glasgow. Proprio gli scozzesi arriveranno a quell'appuntamento con una veste diversa a causa delle dimissioni del tecnico Brendan Rodgers, con il club che dovrà ora trovare un nuovo allenatore. Il comunicato del Celtic. Questo il comunicato del club scozzese: "Il Celtic Football Club conferma che l'allenatore Brendan Rodgers ha rassegnato oggi le sue dimissioni.

