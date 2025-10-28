Europa Donna | Grazie al Governo per impegno estensione screening mammografico

Periodicodaily.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Lo screening mammografico sta per cambiare volto. Grazie alle risorse previste nella nuova Manovra economica, il programma di prevenzione potrà diventare più equo su tutto il territorio nazionale ed essere esteso anche alle fasce d’età oggi ancora escluse in molte Regioni. Una svolta attesa da tempo dalle associazioni di pazienti, che da anni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

europa donna grazie governoEuropa Donna: "Grazie al Governo per impegno estensione screening mammografico" - Grazie alle risorse previste nella nuova Manovra economica, il programma di prevenzione potrà diventare più equo su tutto il territorio nazionale ed e ... Segnala adnkronos.com

Pnrr: Mantovani (FdI), 'Europa promuove Italia grazie lavoro governo Meloni' - "L’Europa riconosce ciò che in Italia qualcuno finge di non vedere: il Governo Meloni sta guidando con serietà, efficienza e visione una grande operazione di rilancio ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Europa Donna Grazie Governo