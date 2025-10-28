Eurolega Milano mette paura al Barcellona ma torna a mani vuote | 74-72
Milano, 28 ottobre 2025 – Un altro finale in cui manca solo il lieto fine. Perché l’Olimpia lotta, combatte, piace contro il Barcellona seppur con 3 pesantissime assenz e nel quintetto (Brown, Nebo, LeDay), ma ancora una volta torna a casa a mani vuote. Così l’Olimpia Milano lo fa con amarezza anche da Barcellona dove ha perso per 74-72 Un peccato perché i biancorossi, ancora una volta se la giocano a viso aperto, arrivano a un passo, ma tornano indietro con il quinto ko in 7 partite. I suoi giustizieri nel finale hanno un nome che non è una novità, sono Shengelia e Clyburn, vittoriosi con Bologna pochi mesi fa e di nuovo vincitori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
