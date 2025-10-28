Bologna, 28 ottobre 2025 – Il divario finale è pesante. Pensando che, al secondo minuto dell’ultimo quarto, Bologna si riporta a -4, sul 58-54. Ma la realtà è che la Virtus, in Lituania – contro lo Zalgiris a questo punto sono sei le sconfitte consecutive –, ci capisce poco o niente. Al pronti via, due punti di Alston Junior, poi un parziale di 15-0, che stordisce la Virtus. Non finisce al tappeto, Bologna, perché ha orgoglio e giocatori di spessore – su tutti Smailagic –, ma i cazzotti incassati all’inizio lasciano il segno. La Virtus è come un pugile che vaga sul ring, alla ricerca del guizzo buono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, brusco risveglio della Virtus Bologna in casa Zalgiris