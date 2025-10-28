Accordo importante quello tra Turchia e Gran Bretagna: ieri è stato firmato l’accordo per l’acquisizione di venti esemplari dei velivoli da combattimento Eurofighter Typhoon destinati all’aviazione turca per un valore del contratto di otto miliardi di sterline (circa 9,5 di euro). Si tratta di una vendita importante per il consorzio Eurofighter (Gran Bretagna, Germania, Spagna e Italia), che è stata per molto tempo bloccata dal parlamento tedesco. Ma ora che il via libera ha consentito di concludere la vendita, anche i rapporti tra Ankara e Berlino sono più distesi, tanto che è stata annunciata per il 30 ottobre la visita in Turchia del cancelliere tedesco Friedrich Merz. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Eurofighter per Ankara, il Regno Unito riavvicina la Turchia all’Unione europea