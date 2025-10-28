Euro digitale Panetta | costo adattamento medio 1 mln per ogni banca

Roma, 28 ott. (askanews) – I costi per l’infrastruttura tecnologica dell’euro digitale “saranno pagati dalla Banca centrale europea e dalle Banche centrali nazionali”, che poi si rifaranno con il signoraggio, per quanto riguarda le banche commerciali in media il costo di adattamento dei loro sistemi sarà pari a 1 milione di euro per ognuna in quattro anni, “ovviamente” le banche più grandi pagheranno di più. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, di fatto rispondendo in diretta ai rilievi ribaditi dal presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, sui costi di questi progetto, nel corso della Giornata mondiale del risparmio, organizzata a Roma dall’Acri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it