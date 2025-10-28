Etra presentata l’indagine sulla soddisfazione dell’utenza | Stiamo andando nella giusta direzione

ETRA SpA Società benefit ha realizzato negli scorsi mesi su tutto il territorio servito un'indagine sulla soddisfazione dell’utenza. «Il risultato è confortante - riconoscono nella società - i riscontri positivi sono stati numerosi e questo è molto importante perché conferma che le scelte che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

News recenti che potrebbero piacerti

Vercelli, presentata la 28ª edizione della rassegna con la Camerata Ducale. La musica entra pure nelle Rsa - facebook.com Vai su Facebook

Etra, presentata l’indagine sulla soddisfazione dell’utenza: «Stiamo andando nella giusta direzione» - i riscontri positivi sono stati numerosi e questo è molto importante perché conferma che le scelte che stiamo facendo vanno nella giusta direz ... Segnala padovaoggi.it