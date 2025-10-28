Etica per giorni difficili | Lectio Magistralis ad Architettura

Il dipartimento di Architettura e Design, in collaborazione con l'Associazione Reghium Julii, il Dottorato di Ricerca e L'Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria, attraverso la Commissione Cultura dipartimentale, organizza la Lectio Magistralis "Etica per giorni difficili", tra le opere. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

