Estrazione Million Day di oggi 28 ottobre 2025 | i numeri vincenti di martedì
Estrazione Million Day oggi martedì 28 ottobre 2025: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, martedì 28 ottobre 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, martedì 28 ottobre 2025, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 28 OTTOBRE 2025 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 27 OTTOBRE LE ESTRAZIONI DEL 26 OTTOBRE LE ESTRAZIONI DEL 25 OTTOBRE LE ESTRAZIONI DEL 24 OTTOBRE LE ESTRAZIONI DEL 23 OTTOBRE ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it
Approfondisci con queste news
Cinque numeri per un milione, #million day e #million day Extra: i vincenti delle d... - X Vai su X
Caccia al milione, Million Day e Million Day Extra: i numeri vincenti delle due estrazioni di oggi, lunedì 27 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Cinque numeri per un milione, Million Day e Million Day Extra: i vincenti delle due estrazioni di oggi, martedì 28 ottobre - Million Day e al Million Day Extra, caccia sempre aperta al milione. Lo riporta msn.com
Million Day, numeri vincenti di oggi 27 ottobre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00 - Million Day ed Extra MillionDay, estrazione delle 13:00 di lunedì 27 ottobre 2025: i numeri vincenti del primo concorso di oggi ... Come scrive ilsussidiario.net
Million Day, estrazione di oggi 26 ottobre 2025 delle ore 13/ I 5 numeri vincenti e gli “Extra” - Il Million Day ritorna alle ore 13:00 di oggi, domenica 26 ottobre 2025, con la classica estrazione del pranzo domenicale: i numeri vincenti ... ilsussidiario.net scrive