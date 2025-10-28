Estate finita il Forte brinda | Quarantamila visitatori Orgogliosi del successo

Oltre 40mila visitatori, 120 giorni di apertura, 30 eventi tra concerti e talk nella rinnovata caffetteria panoramica ribattezzata Belvedere Firenze, e un programma di valorizzazione pensato per coinvolgere tutti i tipi di pubblico come il progetto Firenze Forma Continua Lab, ideato dall’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e rapporti con l’Unesco del Comune. Sono i numeri del Forte Belvedere 2025, che ha riaperto le sue porte il 24 giugno e ha chiuso i battenti due sere fa. Un bilancio che fa ben sperare l’assessore alla Cultura, Giovanni Bettarini. "Con oltre 40mila visitatori e un cartellone di eventi, incontri, musica, visite guidate e un imponente progetto espositivo – commenta l’assessore – l’estate al Forte è stata un successo di pubblico e contenuti di cui siamo orgogliosi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

