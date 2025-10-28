La matematica regina del palcoscenico. Giovedì 30 ottobre alle 21 nel teatro Moderno di Savignano ’Estasi Pitagorica-L’Eterno spettacolo della matematica’. Presenta Ryan Zullo, poesie della professoressa Valentina Giovannini e del professore Vincenzo Morrone; Beatbox: Azel Beatbox; parole e numeri di Emanuele Parini, Nikolas Panterini e Luca Brasini. Al pianoforte il professore Francesco Filomena; alla tromba Michele Mosconi; danza Nicola Fersurella e Nahuel Fabbri. L’organizzazione è curata da Pitagorici aps, costo ingresso 10 euro, info e prenotazioni [email protected], con il patrocinio del Comune di Savignano e della Regione Emilia Romagna, Orogel Fresco, Sidermec group e l’Istituto comprensivo statale Giulio Cesare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Estasi pitagorica’ al teatro Moderno