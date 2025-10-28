Esseti Basket Terni buon inizio di campionato nella Serie C Unica | Maxwell Asante l' ultimo arrivo

Tre vittorie nelle prime quattro partite di campionato per la Esseti Basket Terni. Un buon inizio nel competitivo campionato di Serie C Unica all'esordio per i gialloneri. Nelle prime due partite sono arrivate le vittorie contro Gubbio e Foligno, l'unico passo falso contro il Perugia, mentre. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

