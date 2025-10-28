Esserci sempre | la polizia incontra la comunità di Acireale per diffondere la cultura della legalità

Cataniatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata all’insegna della legalità e del dialogo, un momento di festa e di condivisione con la polizia, quello vissuto domenica mattina dalla comunità acese nei pressi dell’Arco del Vescovo, largo Giovanni XXIII, a due passi dalla splendida cornice del Duomo.Per l’occasione, le donne e gli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Esserci Polizia Incontra Comunit224