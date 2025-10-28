Esserci sempre | la polizia incontra la comunità di Acireale per diffondere la cultura della legalità
Una giornata all’insegna della legalità e del dialogo, un momento di festa e di condivisione con la polizia, quello vissuto domenica mattina dalla comunità acese nei pressi dell’Arco del Vescovo, largo Giovanni XXIII, a due passi dalla splendida cornice del Duomo.Per l’occasione, le donne e gli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondisci con queste news
Oggi i colleghi del Distaccamento di Polizia Stradale di Noto hanno partecipato alla giornata organizzata a Noto dalla Croce Rossa nell’ambito della Settimana per la Rianimazione Cardiopolmonare. Un’occasione per esserci sempre e poter aiutare il prossim - facebook.com Vai su Facebook