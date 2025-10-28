Espulso dopo l’aggressione in piazza del Campo plauso dalla sindaca Fabio

SIENA – “Abbiamo seguito da vicino la vicenda e anche grazie al nostro interessamento si è arrivati all’ allontanamento del protagonista dell’aggressione a un minore in piazza del Campo. Sono soddisfatta dell’iter che si è concluso con il provvedimento di espulsione del cittadino marocchino”. Questo il commento del sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, a margine dell’atto firmato dal prefetto di Siena, Valerio Massimo Romeo, su proposta del questore, Ugo Angeloni, per l’espulsione immediata dal territorio nazionale del cittadino marocchino che domenica (26 ottobre) si è reso autore di un grave episodio avvenuto nel centro di Siena ai danni di un minore, episodio in cui è prontamente intervenuta la polizia locale presente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it