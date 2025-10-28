Espulso con divieto di rientrare in Italia per tre anni girava per Cesenatico con patente falsa | arrestato
Era stato espulso dalla prefettura di Fermo con divieto di fare rientro in Italia dall'Albania per tre anni, ma girava in auto per le vie di Cesenatico con documenti falsi, un 41enne albanese è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Cesenatico. L'arresto è avvenuto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
