Espulso con divieto di rientrare in Italia per tre anni girava per Cesenatico con patente falsa | arrestato

28 ott 2025

Era stato espulso dalla prefettura di Fermo con divieto di fare rientro in Italia dall'Albania per tre anni, ma girava in auto per le vie di Cesenatico con documenti falsi, un 41enne albanese è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Cesenatico. L'arresto è avvenuto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

