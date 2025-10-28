Esplosioni a Gaza dopo l' ordine di Netanyahu di attaccare la Striscia

(LaPresse) – Esplosioni sono state segnalate nel cielo di Gaza martedì sera, dopo l’ordine del premier israeliano Benjamin Netanyahu di lanciare “attacchi potenti” nel territorio palestinese. La decisione, secondo Israele, è conseguente a un attacco di Hamas contro le forze dello Stato ebraico nel sud di Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

