Esonero Tudor Pistocchi provoca | Pirlo no Allegri no Thiago Motta no Tudor no Ecco chi serve per allenare la Juventus

Esonero Tudor: Pistocchi critica la caccia all’allenatore e le aspettative irrealistiche, serve un “mostro” per accontentare l’ambiente. Un esonero che fa discutere, una panchina che scotta più che mai. L’addio di Igor Tudor alla Juventus ha scatenato un’ondata di commenti e analisi, e tra le voci più critiche e pungenti c’è quella del giornalista Maurizio Pistocchi. Attraverso il suo account X, l’opinionista ha offerto una lettura spietata non tanto del tecnico croato, quanto dell’ambiente bianconero, reo di avere aspettative irrealistiche e di trovare difetti in chiunque si sieda su quella panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Esonero Tudor, Pistocchi provoca: «Pirlo no, Allegri no, Thiago Motta no, Tudor no. Ecco chi serve per allenare la Juventus»

Approfondisci con queste news

Evra ci va giù duro dopo l’esonero di Tudor, criticando l’atteggiamento dei giocatori: siete d’accordo? - facebook.com Vai su Facebook

#Tacchinardi: “Contro la #Lazio i giocatori della #Juventus hanno fatto una partita indegna! La #Juve è in caduta libera. Esonero #Tudor? Il club doveva dare una scossa, ma servirebbe un elettroshock per questi giocatori che sono senza orgoglio e personalit - X Vai su X

Esonero Tudor, l’opinione di Pistocchi non lascia dubbi! Ecco cosa ha detto sui social quel giornalista - Pistocchi commenta l’esonero Tudor della Juventus: colpa solo dell’allenatore o responsabilità più ampie? Si legge su calcionews24.com

Pistocchi sull'esonero di Tudor: "Paga sempre e solo l’allenatore e mai chi l’ha scelto" - Sul proprio account X il giornalista Maurizio Pistocchi si è espresso su Igor Tudor, esonerato dalla Juventus dopo quasi sette mesi dal suo arrivo in bianconero. Segnala tuttojuve.com

Pistocchi: 'Dopo 7 partite la Juve di Tudor ha fatto meno punti di quella di Motta' - Sta facendo discutere un post pubblicato su X dal giornalista Maurizio Pistocchi nel quale lo stesso sottolinea come Igor Tudor abbia collezionato con la Juventus meno punti rispetto al suo ... Lo riporta it.blastingnews.com