Esonero Tudor Conceicao ringrazia e saluta l’ex allenatore della Juve | la FOTO e il messaggio dell’esterno portoghese
Esonero Tudor, Conceicao ringrazia e saluta l’ex allenatore della Juve: ecco cosa ha scritto il talento portoghese. Il terremoto in casa Juventus è ormai ufficiale: Igor Tudor è stato esonerato. La decisione, arrivata ieri mattina per mano del DG Damien Comolli, è la conseguenza inevitabile di una crisi nerissima, culminata in otto partite consecutive senza vittorie e tre sconfitte di fila (contro Como, Real Madrid e Lazio) che hanno fatto sprofondare la squadra in un baratro di gioco e di risultati. Un’avventura iniziata a marzo 2025, per sostituire l’allora esonerato Thiago Motta, e finita ieri, con la panchina affidata al traghettatore Massimo Brambilla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
