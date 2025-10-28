Escursione alle terre bianche - Colli Euganei a 6 zampe

Padovaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo appuntamento autunnale di Colli Euganei a 6 Zampe, con camminate di gruppo insieme a Fido per conoscere da vicino il panorama e le curiosità euganee. Trascorreremo del tempo di qualità in piccoli gruppi, per il benessere del binomio (caneproprietario), con guida ambientale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

