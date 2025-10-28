Escrementi di animali cibo scaduto muffa | pub chiuso e multa di 12mila euro

Condizioni igieniche assolutamente precarie e altre irregolarità amministrative: per questo un pub di via delle Casette, a Sturla, è stato chiuso dalle forze dell'ordine.È successo venerdì sera quando la polizia di Stato ha effettuato diversi controlli nei locali insieme alla polizia locale e ad. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

