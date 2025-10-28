Escalation di violenza familiare a Faenza figlio 47enne in carcere dopo gravi lesioni al padre
Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Faenza per lesioni aggravate ed estorsione ai danni del padre ultraottantenne. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
